Экс-чиновника из Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов

В апреле 2024 года СК России предъявил Мурзагулову* заочное обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: за распространение ложной информации о российской армии и за нарушение правил деятельности иностранного агента. Его заочно приговорили к 8 годами лишения свободы и штрафу в размере 250 тыс. рублей. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в марте этого года Мурзагулов*, находясь за границей, разместил на YouTube заведомо недостоверные сведения о действиях Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции. Кроме того, будучи включённым в реестр иностранных агентов, он публиковал материалы на видеохостинге и в социальных сетях без обязательной маркировки о своём статусе. Напомним, что Минюст РФ внёс Мурзагулова* в список иностранных агентов ещё в декабре 2022 года. На данный момент он проживает в одной из стран Европы.