18 августа, 10:05

Экс-чиновника из Башкирии внесли в перечень террористов и экстремистов

Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов* включён в перечень террористов и экстремистов

Ростислав Мурзагулов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rostislavmurzagulov

Экс-председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов* включён в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в базе Росфинмониторинга.

В апреле 2024 года СК России предъявил Мурзагулову* заочное обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: за распространение ложной информации о российской армии и за нарушение правил деятельности иностранного агента. Его заочно приговорили к 8 годами лишения свободы и штрафу в размере 250 тыс. рублей. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в марте этого года Мурзагулов*, находясь за границей, разместил на YouTube заведомо недостоверные сведения о действиях Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции. Кроме того, будучи включённым в реестр иностранных агентов, он публиковал материалы на видеохостинге и в социальных сетях без обязательной маркировки о своём статусе. Напомним, что Минюст РФ внёс Мурзагулова* в список иностранных агентов ещё в декабре 2022 года. На данный момент он проживает в одной из стран Европы.

Блогер-иноагент Варламов* не выплатил штраф за фейки об Армии России
Блогер-иноагент Варламов* не выплатил штраф за фейки об Армии России

Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы вынес заочный приговор Илье Варламову** по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Блогер осуждён на 8 лет лишения свободы.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Включён в перечень иностранных агентов Минюстом России

