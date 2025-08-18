Нет депрессии: Китайские учёные смогли побороть апатию у мышей

Китайские исследователи добились успеха в экспериментах по борьбе с депрессией. В рамках опытов они пересадили человеческие нейроны депрессивным мышам, что привело к снижению уровня их тревоги у грызунов, сообщает South China Morning Post.

Подход китайских специалистов, как ожидается, в будущем может стать основой для лечения различных психических расстройств. Исследование было проведено группой учёных из Китайской академии наук при Фуданьском университете в Шанхае и UniXell Biotechnology (компании, специализирующейся на клеточной терапии).

«Исследование представляет доказательства правильности концепции, подтверждающие использование клеточной терапии для лечения психических расстройств через целенаправленную реконструкцию дисфункциональных нейронных цепей», — приводит издание слова специалистов.

Газета уточняет, что имплантация модифицированных нейронов мышам, чьё депрессивное поведение было вызвано хроническим стрессом, привела к поведенческим изменениям, аналогичным тем, что наблюдаются при применении антидепрессантов.