«Назовём их фамилии»: Гладков предложил раскрыть «героев», превращающих укрытия в туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко предложил публиковать данные нарушителей, использующих укрытия от воздушных атак как туалеты. Об этом он рассказал во время заседания регионального правительства, трансляция которого велась «ВКонтакте».

Губернатор региона поручил оборудовать защитные сооружения видеокамерами после многочисленных жалоб на антисанитарию.

«Если кто-то неадекватно себя ведёт, я предлагаю максимально публиковать. Пусть лучше потом предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных и будем судиться, но покажем героев в кавычках и назовем фамилии, места работы, места проживания», — заявил Гладков.

Он подчеркнул, что антисанитария в укрытиях ставит под угрозу жизни людей во время обстрелов. Гладков поручил местным властям проводить регулярные проверки убежищ не реже двух раз в неделю.

С начала специальной военной операции в Белгородской области оборудовано 2 тысячи защитных сооружений на общую сумму 700 миллионов рублей.