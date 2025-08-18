Более 660 человек погибли и 929 пострадали из-за муссонных дождей в Пакистане
Муссонные дожди в Пакистане. Обложка © Х / Massimo
Муссонные ливни в Пакистане привели к гибели более 660 человек с конца июня. Ещё 929 пострадали, соответствующие данные обнародовало Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в понедельник.
Муссонные дожди в Пакистане. Видео © Х / Massimo
Стихия разрушила около 2,5 тысячи зданий, вынудив эвакуировать почти 30 тысяч жителей. Серьёзный урон нанесён сельскому хозяйству и животноводству. По информации ведомства, наиболее пострадала провинция Хайбер-Пахтунхва, где погибли 392 человека, ещё 245 получили ранения. В Пенджабе жертвами стали 164 человека, 582 пострадали. Трагические случаи также зафиксированы в Синде, Белуджистане и Гилгит-Балтистане. Известно, что власти государства продолжают спасательные операции, чтобы уменьшить последствия стихийного бедствия.
Муссонные дожди — это обильные осадки, которые возникают из-за действия муссонов — ветров, меняющие направление дважды в год. В Пакистане они продолжаются с июня по сентябрь, принося необходимые для сельского хозяйства осадки. Но вместе с тем, они приводят к ужасным разрушением. На кадрах, распространившихся в соцсетях видно, как огромные волны заполоняют улицы, снося деревья, сооружения и линии электропередач на своём пути.
Напомним, что президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с жертвами наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки семья погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.