Член киевского горсовета от партии «Голос» Алина Михайлова купила мерседес на деньги, собранные в поддержку подразделения «Волки Да Винчи» ВСУ. При этом, депутат возглавляет медслужбу подразделения. Об этом рассказал украинский блогер Мирослав Олешко.

Переехавший за границу Олешко утверждает, что Михайлова приобрела престижный автомобиль марки Mercedes GLA 200 стоимостью примерно 61 тысячу долларов. Вскоре последовал резкий ответ самой обвиняемой. Алина Михайлова публично опровергла выдвинутые ей обвинения, пояснив, что указанный автомобиль она купила за счёт взятого кредита. Она подчеркнула, что подобные утверждения представляют собой попытку российских пропагандистских структур нанести ущерб её репутации.