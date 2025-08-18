Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 10:57

Депутат Киевсовета разъезжает на мерсе, купленном за счёт пожертвований для ВСУ

Блогер Олешко: Депутат Киевсовета купила мерседес на средства подразделения ВСУ

Алина Михалова. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Aлiна Михайлова

Член киевского горсовета от партии «Голос» Алина Михайлова купила мерседес на деньги, собранные в поддержку подразделения «Волки Да Винчи» ВСУ. При этом, депутат возглавляет медслужбу подразделения. Об этом рассказал украинский блогер Мирослав Олешко.

Переехавший за границу Олешко утверждает, что Михайлова приобрела престижный автомобиль марки Mercedes GLA 200 стоимостью примерно 61 тысячу долларов. Вскоре последовал резкий ответ самой обвиняемой. Алина Михайлова публично опровергла выдвинутые ей обвинения, пояснив, что указанный автомобиль она купила за счёт взятого кредита. Она подчеркнула, что подобные утверждения представляют собой попытку российских пропагандистских структур нанести ущерб её репутации.

Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ
Ранее Life.ru публиковал фотографию золотого унитаза и золотого биде в квартире бизнесмена Тимура Миндича, известного на Украине как «кошелёк» Владимира Зеленского. При этом, Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало жилище Миндича, которое могло быть «теневым офисом» главаря киевского режима.

