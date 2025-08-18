В Центре Рошаля рассказали, какую ручку выбрать школьнику
Педиатр Ровенская: Для школьника лучше подойдут трёхгранные шариковые ручки
Педиатр Центра имени Л.М. Рошаля Юлия Ровенская объяснила разговоре с Life.ru, как правильно подобрать канцтовары для школьников и чем может быть опасна привычка облизывать ручки и фломастеры.
«Наиболее удобной формой ручки и карандаша считается трёхгранная форма корпуса. Пишущие предметы не должны быть слишком толстыми или тонкими – в таком случае учащийся будет испытывать дополнительное напряжение», — сказала она.
При выборе ручки важно учитывать, что руки детей не привыкли к длительным нагрузкам. Чтобы письмо не ассоциировалось с дискомфортом, пишущий инструмент должен быть лёгким, удобным и иметь нескользящую резиновую вставку. Для первоклассников оптимальны шариковые ручки — они пишут мягко, не требуют усилий, а чернила быстро высыхают.
Врач также рекомендовала отказаться от моделей с декоративными наконечниками в виде мультгероев: такие ручки неудобны и вызывают усталость пальцев. Для левшей предусмотрены специальные варианты с изогнутым корпусом и особым наконечником. Кроме того, педиатр предупредила родителей о вреде привычки облизывать пишущие принадлежности. На них скапливаются микробы, которые могут привести к инфекциям. Даже современные фломастеры с водной основой и нетоксичными чернилами небезопасны: они способны вызвать индивидуальные аллергические реакции.
