Путин поддержал введение запрета на банкротство фермеров в Ростовской области
Глава российского государства Владимир Путин выразил согласие с предложением временно исполняющего обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря установить временный запрет на процедуру банкротства для сельскохозяйственных предприятий, столкнувшихся с убытками по причине природных явлений. Этот вопрос президент и чиновник обсудили в ходе сегодняшней встречи в Кремле.
В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Юрия Слюсаря. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Слюсарь аргументировал свою инициативу, сославшись на комбинированное воздействие заморозков и высоких температур, что привело к уничтожению около миллиона гектаров посевных площадей. Путин подтвердил наличие ряда объективных факторов, но в то же время призвал к более детальному анализу таких вопросов, как опустынивание почв, особенности применения тяжёлой сельскохозяйственной техники и снижение количества лесозащитных насаждений.
«Есть объективные причины. Но есть на что и посмотреть повнимательнее. Опустынивание, например, на использование тяжелой техники — не всегда, понятно, тяжелая техника нужна, но надо понимать, где и как ее использовать», — отметил российский лидер.
На повестке дня стоял анализ социально-экономического положения Ростовской области, в частности, ключевые показатели промышленного производства и аграрного комплекса. Отдельно были затронуты темы кадрового обеспечения системы здравоохранения и предоставления всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их близким.
Обложка © Telegram / Кремль. Новости