14 августа, 17:22

Слюсарь: В Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий после атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Количество повреждённых зданий в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону увеличилось до двадцати. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб. На данный момент принято 175 заявлений», — написал он.

«Бьётся в истерике»: Зеленскому пригрозили мощным ответом за атаку на Ростов-на-Дону
Напомним, утром 14 августа в Ростове-на-Дону произошёл мощный взрыв после атаки украинского БПЛА, в результате чего в центре города поднялся столб дыма. Дрон ударил по жилому дому, откуда экстренно эвакуировали 54 человека, также пострадали соседние здания. Видео с моментом атаки публиковал Life.ru. В городе введён режим ЧС, а Следственный комитет начал расследование по статьям о терроризме.

    avatar