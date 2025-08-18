«Кому бензин нужен?» Жители Ростовской области показали видео с огненной водой из колодца

Жители Раково в Красносулинском районе Ростовской области столкнулись с пугающей аномалией – вода из-под крана воспламеняется. Местные жители предполагают, что в водопровод мог попасть бензин после аварии на нефтебазе. Об этом пишет телеграм-канал Don Mash.

В Раково горит вода из скважин. Видео © Telegram / Don Mash

«Вот такая вода у нас в посёлке Раково со скважин и колодца. В доме воняет бензином, а на нефтебазе говорят: «не наше». А ничего рядом у нас больше нет», — комментирует автор ролика за кадром.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как вода, набранная из крана, легко поджигается и горит ярким пламенем. Автор ролика с возмущением отмечает, что представители расположенной рядом с населённым пунктом нефтебазы заверяют о полном контроле над ситуацией, однако реальность, по его словам, свидетельствует об обратном.