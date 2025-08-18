Над Подмосковьем экстренная ситуация: Airbus готовится к вынужденной посадке

Самолёт Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines более двух часов находится в небе над Подмосковьем. Жители Чеховского округа жалуются, что борт летает на пугающе низкой высоте прямо над их домами.

По данным Mash, лайнер вылетел из Внуково в киргизский Ош в 10:30, однако вскоре начал маневрировать в небе над областью. Сейчас экипаж вырабатывает топливо и, по предварительной информации, готовится вернуться в аэропорт вылета.