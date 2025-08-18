На острове Шумшу прошли мероприятия в честь 80-летия Курильской операции

На острове Шумшу прошли значимые патриотические мероприятия, приуроченные к 80-летию Курильской десантной операции. В центре внимания оказались открытие первой очереди мемориального комплекса, военно-историческая реконструкция десанта и церемония перезахоронения советских воинов, чьи останки были найдены в этом году в ходе международной поисковой экспедиции.

«Сегодня мы отдаём дань памяти и уважения героям легендарной Курильской десантной операции. По поручению президента Владимира Владимировича Путина по всей стране встают новые мемориалы героям. Такие, как Ржевский мемориал, мемориал здесь, на Дальнем Востоке — на острове Шумшу, мемориалы на героической земле Донбасса. Это эстафета настоящего патриотизма, подвига и мужества, которую от героев Великой Отечественной войны, от героев Курильской десантной операции сегодня приняли участники специальной военной операции», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

18 августа 1945 года, после Парада Победы, когда многие возвращались домой, героические воины Дальнего Востока шли на решающий штурм, противостоя почти десятикратному численному превосходству врага. Сегодня в эту дату на Шумшу собрались молодые люди со всей России, активисты различных патриотических движений и ветераны. Для гостей был организован концерт «Песни у костра», на котором выступили артисты из разных уголков страны.

В день высадки десанта состоялось торжественное открытие первого этапа военно-исторического мемориального комплекса. В его центре — 4-метровый бронзовый монумент Героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичёва, которые закрыли собой вражеские амбразуры. Вилкову на момент подвига было 26 лет, а Ильичеву — всего 18. Мемориал также украсила инсталляция из кортена, а также художественная композиция, изображающая солдат, фотографирующихся на фоне японского танка.

У подножия горы Северной состоялась церемония захоронения найденных останков героев, обнаруженных участниками международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта». В экспедиции участвовали 100 патриотов из 35 регионов России, Казахстана и Беларуси, которые подняли останки семи красноармейцев и нашли более 500 артефактов.

Военно-историческая реконструкция, в которой участвовали реконструкторы из России, Беларуси и Китая, воссоздала события высадки десанта и штурма укреплений. Участники использовали военную форму и вооружение образца 1945 года, а также плашкоут с отделением морской пехоты Тихоокеанского флота.

В рамках юбилейных событий был открыт кольцевой патриотический маршрут «Дорогами острова Шумшу», протяженностью 52 км, который включает места высадки десанта и боевых сражений. Также в центре «Воин» была обустроена полоса препятствий «Штурм Шумшу», имитирующая Курильское сражение.