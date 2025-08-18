Более 300 лекарственных препаратов подешевели в России с начала года
ФАС: С начала года цены на 320 лекарств снизились на 15%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что с января 2025 года фармацевтические компании скорректировали стоимость 320 лекарственных препаратов (44 международных непатентованных названия). Среднее снижение цены составило 15%
По данным ведомства, ценовое регулирование стало возможным благодаря нескольким инициативам. В частности, цены были приведены в соответствии с уровнем, принятым в референтных государствах, а также уменьшилась стоимость воспроизведённых лекарств относительно их патентованных версий. Немаловажную роль сыграл и проведённый властями экономический анализ, который позволил обнаружить и исправить некорректные расчёты со стороны производителей.
«Всего в минувшем году по состоянию на середину августа служба провела экономический анализ 5 695 цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП [Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — прим. Life.ru] (542 МНН). Из них согласовано 4 583, в том числе 693 цены (61 МНН) — для устранения рисков возникновения дефицита препаратов», — отметили представители ФАС.
Ранее сообщалось, что в июне объём американского экспорта медикаментов в Россию достиг рекордных 10,8 млн долларов — это более чем четырехкратный рост по сравнению с прошлым годом. Помимо фармацевтики, Россия также импортировала медицинское оборудование. В частности, были приобретены приборы для анестезии, магнитно-резонансные томографы, офтальмологические инструменты, рентгенологическое оборудование и ортопедические приспособления.