В день 80-летия Курильской десантной операции на острове Шумшу торжественно открыли первую очередь нового мемориального комплекса. Церемония прошла с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, губернаторов Сахалинской области и Камчатского края, а также представителей Минобороны и ветеранских организаций.

На Сахалине открыли мемориальный комплекс к восьмидесятилетию окончания Второй мировой войны. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

«Одним из последних поистине судьбоносных сражений стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага», — отметил первый заместитель руководителя главы российского государства Сергей Кириенко во время церемонии открытия.

Новый мемориал, расположенный вблизи мест реальных боёв 1945 года, призван увековечить память о героизме советских воинов, освобождавших Курильские острова. Комплекс включает современные музейные пространства и монументы, которые делают историю подвига красноармейцев более наглядной для новых поколений.