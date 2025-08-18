Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 12:09

Лукашенко заявил, что туристы не поедут в отели Белоруссии с тараканами

Лукашенко поручил правительству Белоруссии сделать туризм национальным проектом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стремясь к повышению привлекательности Белоруссии для иностранных путешественников. Президент республики Александр Лукашенко потребовал улучшить качество туристического обслуживания. В ходе своего выступления на заседании правительства глава государства отметил, что «тараканы в гостиницах» станут непреодолимым препятствием для приезда зарубежных гостей.

«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко убеждён, что ключ к росту числа туристов лежит в повышении стандартов услуг и активном развитии инфраструктуры страны. В связи с этим он запросил у правительства информацию о конкретных экономических целях, которые планируется достичь в отрасли к завершению пятилетнего плана и в среднесрочной перспективе.

По словам президента, на ближайшие пять лет правительству Белоруссии поручено вывести туристическую отрасль на уровень национального проекта, обеспечив её полную экономическую отдачу.

«Не заинтересованы в этом»: В Белоруссии заявили, что Западу не нужен мир на Украине
«Не заинтересованы в этом»: В Белоруссии заявили, что Западу не нужен мир на Украине

Ранее президент Белоруссии заявил, что смирился с тем, что западные страны считают его и российского лидера Владимира Путина «соагрессорами». Александр Лукашенко отметил, что в Соединённых Штатах не намерены менять свою точку зрения, что бы он ни говорил.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar