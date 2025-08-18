Встреча Путина и Трампа
18 августа, 12:05

Россиянам объяснили, как легко накопить 2,3 млн рублей за 15 лет

Глава НАПФ Беляков: По ПДС можно накопить ₽2,3 млн, вкладывая по ₽3000 в месяц

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) за 15 лет могут накопить 2,3 млн рублей при ежемесячных взносах в 3 тысячи рублей. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Откладывая по 3000 рублей ежемесячно за 10 лет можно накопить 360 тысяч. Государство прибавит к ним ещё 360 тысяч. В оставшиеся пять лет участник программы продолжит делать взносы, и если их сумма не изменится, это ещё плюс 180 000 рублей. И на все эти средства будет начислен дополнительный инвестиционный доход. В итоге люди с небольшими доходами могут накопить около 2,3 млн рублей», — сказал Беляков в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что даже при скромных доходах такая сумма накоплений становится достижимой благодаря государственной софинансирующей надбавке. Беляков подчеркнул, что успех на финансовом рынке зависит от регулярности и последовательности вложений, а ПДС рассчитан на широкий круг россиян.

Ранее в Госдуме подробно объяснили, как пользоваться программой долгосрочных сбережений. Депутат Алексей Говырин подчеркнул, что оптимальной стратегией для граждан являются регулярные взносы по ПДС, которые впоследствии будут приносить прибыль от инвестиций и господдержки.

Юрий Лысенко
