Россиянам объяснили, как легко накопить 2,3 млн рублей за 15 лет

«Откладывая по 3000 рублей ежемесячно за 10 лет можно накопить 360 тысяч. Государство прибавит к ним ещё 360 тысяч. В оставшиеся пять лет участник программы продолжит делать взносы, и если их сумма не изменится, это ещё плюс 180 000 рублей. И на все эти средства будет начислен дополнительный инвестиционный доход. В итоге люди с небольшими доходами могут накопить около 2,3 млн рублей», — сказал Беляков в беседе с NEWS.ru.