На аукцион выставлен 200-летний дом священников в центре Москвы

Московские власти через аукцион предлагают к продаже здание, имеющее статус памятника архитектуры. В официальном реестре культурных ценностей оно значится как «Дом причта церкви Николы в Гнездниках, первая треть XIX в.».

Инвесторам предлагается возможность арендовать на 20 лет историческое здание. В обмен на это, победитель торгов обязуется профинансировать полную реставрацию объекта в соответствии с охранными требованиями и организовать в нём гостиничный бизнес. В случае выполнения этих условий, арендная ставка будет снижена.

«Как только арендатор завершит реставрацию здания в соответствии со всеми требованиями охранного обязательства, ставку снизят более чем в 50 тысяч раз — до 1 руб. за 1 кв. м в год», — говорится в сообщении департамент городского имущества.

История этого двухэтажного здания, занимающего более 1000 кв. м (с подвалом), начинается в первой трети XIX века. Изначально оно служило резиденцией для служителей церкви Николы, которая была утрачена в 1930-е годы. Несмотря на скромный внешний вид, дом был частично перестроен в начале XX века, как указывает запись 1902 года в ЕГРН. В 2013 году здание было признано объектом культурного наследия регионального значения.

Сейчас часть помещений используется как кабинеты и конференц-залы, есть небольшой гараж на одну машину. Начальная ставка аукциона составляет около 50,7 млн рублей в год. Торги запланированы на 20 августа.