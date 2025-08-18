Встреча Путина и Трампа
18 августа, 12:33

«Уже всех убили»: Командование ВСУ убеждает Киев, что дырявый фронт — не проблема

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российские штурмовые группы успешно продвигаются вглубь украинской обороны, в то время как командование ВСУ докладывает о «контролируемой ситуации». Об этом заявил военный аналитик Шлепченко.

«Наши штурмовики просачиваются вглубь вражеской обороны через многочисленные дыры, а украинское командование на уровне бригад сообщает в Киев, что ситуация «контролируемая» и «всех русских убили», — уточняет Влад Шлепченко в разговоре с «Царьградом».

Аналитик, изучив карту боевых действий и реакцию украинских войск, пришёл к выводу о начале развала обороны ВСУ. Он отмечает, что главком украинской армии Александр Сырский известен склонностью к агрессивной тактике, за что получил в войсках прозвища «мясник» и «Генерал 200». По мнению экспертов, в сложившейся ситуации Сырский может попытаться организовать контрудар, чтобы попытаться вернуть утраченные позиции.

Проблемы ВСУ не ограничиваются фронтом в Донбассе. Ранее Life.ru сообщал, что Армия России прорвалась сквозь защитные линии противника у Боровой в районе Купянска Харьковской области. Отличились военнослужащие 1-й танковой армии, которые сокрушили оборону украинских ВС и совершили комбинированную атакую по фортификациями 3-го армейского корпуса ВСУ.

Юрий Лысенко
