«Оторвало до плеча»: Россиянин лишился руки во время заготовки сена

В Якутии врачи спасли мужчину, которому оторвало руку на сенокосе
В Намской центральной районной больнице Якутии провели экстренную операцию 50-летнему пациенту, получившему травматическую ампутацию руки во время сельхозработ. Как рассказал главный врач медучреждения Ариан Сергеев агентству ЯСИА, несчастный случай произошёл при работе с пресс-подборщиком на сенокосе.
«Барабан агрегата вращается со скоростью 1000 оборотов в минуту. Верёвка, случайно зацепившаяся за руку, мгновенно затянула конечность в механизм, вызвав травматическую ампутацию на уровне плечевого сустава. Чудом избежали более трагических последствий — механизм едва не затянул голову пострадавшего», — пояснил Сергеев.
По словам медика, пострадавший помогал родственникам на сенокосе, когда верёвка случайно затянула его руку в работающий механизм. Свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь, использовав подручные средства для остановки кровотечения, и доставили мужчину в больницу. Операция по жизненным показаниям продолжалась два часа, пациенту перелили более литра донорской крови.
Медикам удалось стабилизировать состояние пациента, сейчас он готовится к выписке.
