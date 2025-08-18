Мессенджер MAX
18 августа, 14:12

«Оторвало до плеча»: Россиянин лишился руки во время заготовки сена

В Якутии врачи спасли мужчину, которому оторвало руку на сенокосе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liisa Kors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liisa Kors

В Намской центральной районной больнице Якутии провели экстренную операцию 50-летнему пациенту, получившему травматическую ампутацию руки во время сельхозработ. Как рассказал главный врач медучреждения Ариан Сергеев агентству ЯСИА, несчастный случай произошёл при работе с пресс-подборщиком на сенокосе.

«Барабан агрегата вращается со скоростью 1000 оборотов в минуту. Верёвка, случайно зацепившаяся за руку, мгновенно затянула конечность в механизм, вызвав травматическую ампутацию на уровне плечевого сустава. Чудом избежали более трагических последствий — механизм едва не затянул голову пострадавшего», — пояснил Сергеев.

Врачи проводят операцию мужчине. Фото © Telegram / «ЯСИА»

Врачи проводят операцию мужчине. Фото © Telegram / «ЯСИА»

По словам медика, пострадавший помогал родственникам на сенокосе, когда верёвка случайно затянула его руку в работающий механизм. Свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь, использовав подручные средства для остановки кровотечения, и доставили мужчину в больницу. Операция по жизненным показаниям продолжалась два часа, пациенту перелили более литра донорской крови.

Медикам удалось стабилизировать состояние пациента, сейчас он готовится к выписке.

Ранее в Санкт-Петербурге медики успешно провели операцию по спасению 49-летнего пациента с серьёзным заболеванием сердца, избежав традиционного вскрытия грудной клетки. Вместо этого пациенту, который ранее не имел проблем со здоровьем, была выполнена минимально инвазивная процедура замены митрального клапана.

Алиса Хуссаин
