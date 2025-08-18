Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум, превысив 71 тысяч рублей

Сегодняшние торги завершились установлением нового исторического рекорда стоимости автомобильного бензина марки АИ-92. Согласно данным Петербургской биржи, средняя цена за тонну составила 71 309 рублей, увеличившись за один торговый день на 1,28%. Предыдущий пик цены наблюдался 18 сентября 2023 года.

Также значительный рост продемонстрировала марка бензина АИ-95 — её стоимость увеличилась на 1,86%, достигнув отметки в 80 301 рубль за тонну. Максимальное значение цены сегодня составило 80 510 рублей за тонну. Помимо бензина, заметный рост показал и рынок дизельного топлива: стоимость летней солярки поднялась на 0,93%, установив новую цену в размере 59 274 рублей за тонну.

Тем временем мазут также прибавил в цене — рост составил 3,25%, закрепившись на отметке 23 642 рубля за тонну. Однако ситуация с ценами на сжиженный углеводородный газ (СУГ) оказалась противоположной: снижение составило 4,09%, упав до уровня 20 274 рублей за тонну. Авиакеросин немного потерял в цене, опустившись на 0,3% — до 71 408 рублей за тонну.