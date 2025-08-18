Путин высоко оценил двигатель ПД-8 на встрече со Слюсарем

Президент России Владимир Путин высоко оценил двигатель ПД-8, назвав его хорошим на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Тот сообщил, что в 2025 году планируется получение этого двигателя для ремортизации самолёта-амфибии Бе-200.

«ПД-8 – хороший двигатель. <...> Бе-200 – востребованная машина», — подчеркнул Путин в ходе беседы.

Двигатели ПД-8 разрабатываются для ближнемагистрального самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года. Этот двигатель разрабатывался с учетом опыта создания более мощного ПД-14.