18 августа, 13:27

Путин высоко оценил двигатель ПД-8 на встрече со Слюсарем

Двигатель ПД-8. Обложка © ТАСС/ Ладислав Карпов

Президент России Владимир Путин высоко оценил двигатель ПД-8, назвав его хорошим на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Тот сообщил, что в 2025 году планируется получение этого двигателя для ремортизации самолёта-амфибии Бе-200.

«ПД-8 – хороший двигатель. <...> Бе-200 – востребованная машина», — подчеркнул Путин в ходе беседы.

Двигатели ПД-8 разрабатываются для ближнемагистрального самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года. Этот двигатель разрабатывался с учетом опыта создания более мощного ПД-14.

Кроме того, на встрече со Слюсарем Путин поддержал введение запрета на банкротство фермеров в Ростовской области. Врио губернатора аргументировал свою инициативу, сославшись на комбинированное воздействие заморозков и высоких температур, что привело к уничтожению около миллиона гектаров посевных площадей.

