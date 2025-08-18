«Выбралась через окно»: Девочка сбежала босиком от пьяной матери-садистки

Мать из Елизова (Камчатский край) получила 4 года колонии за жестокое обращение с дочерью. Семилетняя девочка сбежала из дома через окно в сентябре 2023 года, спасаясь от жестокого обращения родительницы. Об этом сообщает Kp.ru.

В течение шести месяцев 44-летняя местная жительница подвергала свою дочь постоянным издевательствам. Устав от непрекращающейся травли со стороны матери, девочка предприняла отчаянные действия, которые могли привести к фатальным последствиям.

«Девочка сбежала из дома через окно. Она шла по улице в одних трусиках и маячке, а заметила её случайно местная жительница», — рассказал изданию источник, близкий к расследованию.

По данным издания, ребёнок подвергался регулярным избиениям, психологическому насилию и лишался пищи, пока мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Елизовский городской суд признал женщину виновной по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как следует из материалов дела, подсудимая полностью признала свою вину, объяснив жестокость тем, что ребёнок «мешал» ей. По заключению экспертов, на момент преступлений она не страдала психическими заболеваниями, а действовала исключительно под влиянием алкоголя.

Судья приговорил женщину к четырём годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Сейчас малышка находится под опекой, посещает школу и, по словам знакомых семьи, постепенно восстанавливается после пережитой травмы.