Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 13:28

На фото попали рукописные пометки Путина на листах с речью для Анкориджа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсети X совместное фото президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита на Аляске, прошедшего 15 августа. В руках российского лидера был замечен текст выступления перед журналистами, дописанный ручкой.

Рукописные пометки Владимира Путина в речи для Анкориджа. Фото © X / The White House

Рукописные пометки Владимира Путина в речи для Анкориджа. Фото © X / The White House

Как пишет ТАСС, Путин вероятно самостоятельно дорабатывал текст. На фотографии видно, что среди подготовленных материалов часть страниц была заполнена размашистыми рукописными пометками главы государства с выделением ключевых моментов и тематических блоков.

Рейтинг Трампа среди американцев полетел ввысь после встречи с Путиным
Рейтинг Трампа среди американцев полетел ввысь после встречи с Путиным

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на аляскинской военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком кругу, где каждую сторону представляли по три участника, длились 2 часа 45 минут. Российскую делегацию возглавил сам президент, в её состав также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали Рубио и Уиткофф.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar