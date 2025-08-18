На фото попали рукописные пометки Путина на листах с речью для Анкориджа

Пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсети X совместное фото президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита на Аляске, прошедшего 15 августа. В руках российского лидера был замечен текст выступления перед журналистами, дописанный ручкой.

Рукописные пометки Владимира Путина в речи для Анкориджа. Фото © X / The White House

Как пишет ТАСС, Путин вероятно самостоятельно дорабатывал текст. На фотографии видно, что среди подготовленных материалов часть страниц была заполнена размашистыми рукописными пометками главы государства с выделением ключевых моментов и тематических блоков.