На фото попали рукописные пометки Путина на листах с речью для Анкориджа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсети X совместное фото президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита на Аляске, прошедшего 15 августа. В руках российского лидера был замечен текст выступления перед журналистами, дописанный ручкой.
Рукописные пометки Владимира Путина в речи для Анкориджа. Фото © X / The White House
Как пишет ТАСС, Путин вероятно самостоятельно дорабатывал текст. На фотографии видно, что среди подготовленных материалов часть страниц была заполнена размашистыми рукописными пометками главы государства с выделением ключевых моментов и тематических блоков.
Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на аляскинской военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком кругу, где каждую сторону представляли по три участника, длились 2 часа 45 минут. Российскую делегацию возглавил сам президент, в её состав также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали Рубио и Уиткофф.