Судебный иск Эмманюэля Макрон и его супруги Брижит к американской журналистке Кэндис Оуэнс не похож на попытку разобраться в ситуации и обелить своё имя, а выглядит скорее как пропагандистская борьба. Об этом заявил российский философ Александр Дугин, комментируя скандал с супругой французского президента и предположениях о том, что при рождении она была мужчиной.

«Макроны отбиваются — вместо того чтобы объяснить эти нестыковки, привести какие-то доказательства, фотографии альбомные, какие-то выписки искать. <…> То есть дать какой-то реальный материал и закрыть дело. Они вместо этого говорят: а вообще-то Кэндис Оуэнс сама очень плохая. Она правая, например. <...> Значит, можно ей не отвечать, по существу, а можно просто её замазать дерьмом», — отметил он в разговоре с «Царьградом».

Директор Института Царьграда также отметил абсурдность обвинений Оуэнс в якобы работе на Россию только на основании, что она репостила несколько записей Дугина в соцсетях. Он подчеркнул, что журналистка, будучи женой богатого британского бизнесмена и матерью троих детей, вряд ли заинтересована в каких-либо иностранных финансах.

Дугин охарактеризовал эту ситуацию как симптом цивилизационного кризиса европейского общества, подтверждающий слова президента России Владимира Путина о потере Западом разума. То, что в подобном скандале оказался лидер одной из влиятельнейших стран ЕС и его семья, свидетельствует о культурном и интеллектуальном упадке Европы.