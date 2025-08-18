Встреча Путина и Трампа
18 августа, 13:52

«Интеллектуальный упадок»: Дугин объяснил, как скандал с Брижит Макрон предвещает конец Европы

Дугин назвал пропагандистской борьбой иск семьи Макрон к журналистке Оуэнс

Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Судебный иск Эмманюэля Макрон и его супруги Брижит к американской журналистке Кэндис Оуэнс не похож на попытку разобраться в ситуации и обелить своё имя, а выглядит скорее как пропагандистская борьба. Об этом заявил российский философ Александр Дугин, комментируя скандал с супругой французского президента и предположениях о том, что при рождении она была мужчиной.

«Макроны отбиваются — вместо того чтобы объяснить эти нестыковки, привести какие-то доказательства, фотографии альбомные, какие-то выписки искать. <…> То есть дать какой-то реальный материал и закрыть дело. Они вместо этого говорят: а вообще-то Кэндис Оуэнс сама очень плохая. Она правая, например. <...> Значит, можно ей не отвечать, по существу, а можно просто её замазать дерьмом», — отметил он в разговоре с «Царьградом».

Директор Института Царьграда также отметил абсурдность обвинений Оуэнс в якобы работе на Россию только на основании, что она репостила несколько записей Дугина в соцсетях. Он подчеркнул, что журналистка, будучи женой богатого британского бизнесмена и матерью троих детей, вряд ли заинтересована в каких-либо иностранных финансах.

Дугин охарактеризовал эту ситуацию как симптом цивилизационного кризиса европейского общества, подтверждающий слова президента России Владимира Путина о потере Западом разума. То, что в подобном скандале оказался лидер одной из влиятельнейших стран ЕС и его семья, свидетельствует о культурном и интеллектуальном упадке Европы.

Напомним, сегодня стало известно, что в Европейском суде по правам человека отклонили апелляцию французской журналистки Наташи Рей, которая была признана виновной в клевете после заявлений о гендере Брижит Макрон. Отказ обосновали тем, что подпись истца якобы была неоригинальной, но адвокат журналистки называет этот аргумент надуманным.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Брижит Макрон
  • ЕС
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
