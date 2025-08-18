«Выкинули в мусор»: Журналистка не смогла оспорить приговор по делу о поле Брижит Макрон
ЕСПЧ не стал рассматривать дело о половой принадлежности Брижит Макрон
Брижит Макрон. Обложка © Gettyimages / Pool
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск французской журналистки Наташи Рей, осуждённой за заявления о половой принадлежности супруги французского президента Брижит Макрон. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат представительницы СМИ.
«ЕСПЧ просто выкинул наше дело в мусор. <…> Это полностью коррумпированная структура», — заявил адвокат, пообещав подать повторный иск.
Поводом для отказа стала якобы «неоригинальная» подпись истца, что адвокат называет надуманным предлогом.
Позиционирующая себя как независимый журналист Наташа Рей в декабре 2021 года опубликовала сенсационное видео. В нём она утверждала, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Ролик, появившийся накануне президентских выборов, вызвал широкий резонанс и быстро распространился в международных СМИ, включая американские издания.
Юридические последствия для журналистки наступили быстро — французские власти возбудили против неё дело, завершившееся обвинительным приговором. Теперь её защита намерена продолжить борьбу в Страсбургском суде, несмотря на первоначальный отказ.
В начале текущего года Франция оказалась в центре громкого скандала, спровоцированного заявлением журналистки американского телеканала Fox News. Она публично выразила намерение предоставить доказательства, согласно которым супруга французского президента Эмманюэля Макрона, Брижит Макрон, является трансгендерным человеком, родившимся мужчиной. Впоследствии в СМИ появилась информация о выходе первой части расследования, посвящённого личности Брижит Макрон. В рамках этой кампании против неё были выдвинуты и другие серьёзные обвинения, в частности, её назвали педофилом, который, по утверждению обвинителей, присвоил чужую личность.