«Выкинули в мусор»: Журналистка не смогла оспорить приговор по делу о поле Брижит Макрон

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск французской журналистки Наташи Рей, осуждённой за заявления о половой принадлежности супруги французского президента Брижит Макрон. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат представительницы СМИ.

«ЕСПЧ просто выкинул наше дело в мусор. <…> Это полностью коррумпированная структура», — заявил адвокат, пообещав подать повторный иск.

Поводом для отказа стала якобы «неоригинальная» подпись истца, что адвокат называет надуманным предлогом.

Позиционирующая себя как независимый журналист Наташа Рей в декабре 2021 года опубликовала сенсационное видео. В нём она утверждала, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Ролик, появившийся накануне президентских выборов, вызвал широкий резонанс и быстро распространился в международных СМИ, включая американские издания.