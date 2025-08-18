Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка пока не просила гражданство России

Журналистка Наташа Рей, которую осудили за заявления о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона на самом деле родилась мужчиной, на данный момент не подавала прошение о получении российского гражданства. Об этом сообщил её адвокат Франсуа Данглеан.

«Она пока отказалась от этой идеи, потому что намерена прежде пройти лечение во Франции, потому что пока она не может совершить такую поездку», — приводит РИА «Новости» слова адвоката журналистки.

До этого сообщалось, что Наташа Рей, которая проходит лечение от рака, намерена запросить политическое убежище в России. Кроме того, журналистка планировала обратиться за помощью к депутату Госдумы Петру Толстому, поскольку считает его авторитетной фигурой во Франции.