Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Баренцевым морем

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили запланированный полёт над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.





Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Видео © Telegram / Минобороны России

«Продолжительность полёта составила более четырёх часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-33 Военно-Морского Флота», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно патрулируют воздушное пространство над нейтральными водами в различных регионах, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, а также Балтийское и Чёрное моря.