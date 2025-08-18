Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Баренцевым морем
МО РФ: Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над Баренцевым морем
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили запланированный полёт над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Видео © Telegram / Минобороны России
«Продолжительность полёта составила более четырёх часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-33 Военно-Морского Флота», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно патрулируют воздушное пространство над нейтральными водами в различных регионах, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, а также Балтийское и Чёрное моря.
Ранее сообщалось, что ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой патруль над Беринговым морем. В рамках миссии экипажи выполнили дозаправку в воздухе, что позволило значительно увеличить продолжительность полёта.
Обложка © Telegram / Минобороны России