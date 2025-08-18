Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Стали известны имена футболистов, попавших в предварительный список кандидатов на участие в сентябрьских товарищеских матчах национальной команды. Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, среди претендентов оказались оба брата Миранчука — Алексей, выступающий за американский клуб «Атланта», и Антон, защищающий цвета швейцарского «Сьона».

«Сейчас сформирован расширенный список. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список», — заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

Вратари: Матвей Сафонов (ПСЖ), Виталий Гудиев («Акрон»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА) Максим Осипенко («Динамо», Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба — «Зенит») Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва).

Полузащитники: Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Данил Глебов, Даниил Фомин («Динамо», Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой, («Зенит»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк (все — ЦСКА), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).