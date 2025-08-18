Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 14:22

Глава района Самарской области ушёл в отставку после трагической гибели ребёнка

Пётр Климашов. Обложка © VK / Пётр Климашов

Пётр Климашов. Обложка © VK / Пётр Климашов

Глава Клявлинского района Самарской области Пётр Климашов подал в отставку после гибели ребёнка, на которого упали незакреплённые ворота. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона.

«К сожалению, у нас произошла трагедия: ворота, которые были не должным образом установлены, закреплены, по сути привели к трагедии — погиб ребёнок», — сказал Федорищев, выразив соболезнования семье.

Согласно заявлению губернатора, Климашов после происшествия сначала не выходил на связь, а затем утверждал, что находился на месте. Но через два часа было установлено, что это не соответствует действительности, подчеркнул губернатор. Федорищев добавил, что уже получил заявление об отставке от главы района и призвал руководителей муниципалитетов «не гнаться за личным, а думать об общем деле», и всегда быть на связи.

Грузовой лифт насмерть придавил подростка, работавшего на предприятии в Дагестане
Грузовой лифт насмерть придавил подростка, работавшего на предприятии в Дагестане

Ранее в Саратове деревянная статуя «Кот учёный» насмерть придавила девочку. Городская администрация уточнила, что фигура была установлена во время аренды парка.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar