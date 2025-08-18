Глава района Самарской области ушёл в отставку после трагической гибели ребёнка
Пётр Климашов. Обложка © VK / Пётр Климашов
Глава Клявлинского района Самарской области Пётр Климашов подал в отставку после гибели ребёнка, на которого упали незакреплённые ворота. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона.
«К сожалению, у нас произошла трагедия: ворота, которые были не должным образом установлены, закреплены, по сути привели к трагедии — погиб ребёнок», — сказал Федорищев, выразив соболезнования семье.
Согласно заявлению губернатора, Климашов после происшествия сначала не выходил на связь, а затем утверждал, что находился на месте. Но через два часа было установлено, что это не соответствует действительности, подчеркнул губернатор. Федорищев добавил, что уже получил заявление об отставке от главы района и призвал руководителей муниципалитетов «не гнаться за личным, а думать об общем деле», и всегда быть на связи.
