Глава района Самарской области ушёл в отставку после трагической гибели ребёнка

Согласно заявлению губернатора, Климашов после происшествия сначала не выходил на связь, а затем утверждал, что находился на месте. Но через два часа было установлено, что это не соответствует действительности, подчеркнул губернатор. Федорищев добавил, что уже получил заявление об отставке от главы района и призвал руководителей муниципалитетов «не гнаться за личным, а думать об общем деле», и всегда быть на связи.