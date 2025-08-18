В Чувашии 13 участников состязаний ГТО госпитализированы с кишечной инфекцией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz
13 участников общероссийских состязаний ГТО в Чебоксарах попали в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию. По данным Минздрава Чувашской Республики, среди них 10 детей и трое взрослых.
«10 несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком, употребленным ими в одном из гостиничных заведений города Чебоксары», — указано в сообщении министерства.
Угрозы для жизни пациентов нет, их состояние стабильно, хотя и оценивается как средней степени тяжести. Они находятся под круглосуточным наблюдением и получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационара.
Ранее сообщалось, что более 20 учащихся Казанского юридического института МВД оказались в медицинских учреждениях из-за симптомов отравления. Двое из них практически сразу покинули стационар, а 19 продолжили получать медицинскую помощь.