В Чувашии 13 участников состязаний ГТО госпитализированы с кишечной инфекцией

13 участников общероссийских состязаний ГТО в Чебоксарах попали в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию. По данным Минздрава Чувашской Республики, среди них 10 детей и трое взрослых.

«10 несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком, употребленным ими в одном из гостиничных заведений города Чебоксары», — указано в сообщении министерства.

Угрозы для жизни пациентов нет, их состояние стабильно, хотя и оценивается как средней степени тяжести. Они находятся под круглосуточным наблюдением и получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационара.