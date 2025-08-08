В Казани 21 курсанта института МВД госпитализировали с симптомами отравления
Обложка © Telegram / Казанский юридический институт МВД России
Более 20 курсантов Казанского юридического института МВД госпитализированы с симптомами отравления. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
«Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья. Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение был доставлен 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 — проходят лечение», — сказано в публикации.
Начальник института генерал-майор полиции Фоат Зиннуров инициировал служебную проверку для выяснения обстоятельств происшествия.
На днях стало известно, что в Краснодарском крае от отравления кустарной чачей погибли двое туристов. После того как на ситуацию обратила внимание общественность, выяснилось, что в действительности картина намного печальнее — количество жертв алкоголя убийцы достигло 12 человек. Силовики задержали бабушку и внучку, продававших эту «чачу». Вчера суд арестовал их обеих на два месяца. Причиной того, что суррогатный алкоголь оказался смертельным, стало содержание в нём метилового спирта.