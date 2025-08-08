В Казани 21 курсанта института МВД госпитализировали с симптомами отравления

Более 20 курсантов Казанского юридического института МВД госпитализированы с симптомами отравления. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья. Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение был доставлен 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 — проходят лечение», — сказано в публикации.