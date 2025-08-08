Встреча Путина и Трампа
8 августа, 06:32

Названа возможная причина массового отравления и смерти туристов от чачи-убийцы из Адлера

Mash: Предварительной причиной отравления чачей в Адлере стал метиловый спирт

Предварительной причиной массового отравления алкоголем в Адлере назван метиловый спирт, обнаруженный в пробах самодельного алкоголя. По предварительным данным, он попал в напитки в составе сивушных масел, образующихся при кустарном производстве вина и других крепких напитков, сообщает Telegram-канал Mash.

Крупная партия суррогатного алкоголя, заказанная у задержанного торговца из Абхазии. Фото © Telegram / Mash

На фотографии показана крупная партия суррогатного алкоголя, заказанная у задержанного торговца из Абхазии. Этот груз направлялся в Москву под видом «домашней чачи, как у бабушки». Винодел регулярно отправлял свою продукцию по всей России. Один из покупателей рассказал, что ранее качество алкоголя не вызывало вопросов, но после оценки «алко-специалистов» выяснилось, что употребление смертельно опасно.

Следует отметить, что отличить этиловый и метиловый спирты практически невозможно: оба вещества бесцветны и имеют одинаковый запах. Однако разница заключается в их воздействии на организм. Метанол является гораздо более токсичным и может привести к слепоте и смерти. Этанол же является компонентом всех легальных алкогольных напитков.

Смерть с рук: Мэрия Сочи через Life.ru обратилась к туристам из-за гибели людей от чачи-убийцы
6 августа сообщалось о гибели двух туристов, посетивших Адлер (Краснодарский край), от отравления «домашней чачей». К настоящему моменту число жертв смертельного алкоголя достигло 12 человек. Оперативными действиями правоохранительных органов были задержаны бабушка и внучка, занимавшиеся продажей опасного напитка. 7 августа суд избрал для обеих меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Обложка © DALL-E / Life.ru

Наталья Афонина
