Психолог раскрыл, стоит ли взрослым детям оставаться под крылом родителей

Совместное проживание взрослых детей с родителями может привести к конфликтам и психологическим проблемам. Почему так происходит, объяснил психолог высшей категории Сергей Лунюшин, практикующий НЛП-психотерапию, гипнотерапию и когнитивно-поведенческий подход.

Как отмечает эксперт, исход ситуации определяется множеством факторов, включая индивидуальные черты характера и особенности взаимоотношений между членами семьи. К примеру, незамужний или разведённый мужчина, живущий с матерью, порой невольно становится объектом материнской заботы, имитирующей уход за мужем.

«В таких случаях отношения могут напоминать семейную пару без сексуальной составляющей: мама и сын живут вместе, выполняя определённые роли. Однако это часто приводит к конкуренции за лидерство в доме, разногласиям и ссорам. В таких ситуациях возникают сложности в установлении границ и равноправия», — пояснил специалист в беседе с RuNews24.ru.

В случае, когда женщина проживает с матерью после развода, ситуация может осложниться материнской ревностью к её личной жизни. Мать может вмешиваться в отношения дочери с мужчинами, стремясь контролировать или препятствовать их развитию, что неизбежно приводит к конфликтам.

Особое внимание Лунюшин уделил проблеме психологического давления, оказываемого родителями на супругов. Критика финансового положения или поведения мужа со стороны родителей может создать напряжённую атмосферу в семье. В конечном итоге необходимо установить чёткие границы: молодая семья должна быть самостоятельной, а личная жизнь не должна становиться предметом обсуждения и вмешательства посторонних, дополнил специалист.

По словам Лунюшина, оптимальным решением является раздельное проживание молодой семьи и родителей, что способствует установлению психологических границ. Проживание отдельно помогает избежать множества конфликтов и сохранить психологическое равновесие всех членов семьи, подытожил эксперт.