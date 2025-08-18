Владельца крупнейшего рынка Воронежа задержали после попытки отмазать сына от армии
Mash: В Воронеже за взятку задержали владельца крупнейшего рынка города Халилова
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Владелец крупнейшего рынка Воронежа Юсиф Халилов задержан. Об этом сообщает Mash.
Кадры задержания крупнейшего рынка Воронежа Юсифа Халилова. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, силовики подозревают бизнесмена в даче взятки. По данным следствия, в марте этого года он дал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сына не забрали в армию. Часть суммы Халилов передал через посредника, оставшиеся 100 тысяч перевёл на карту.
1 июля группа спецназа провела операцию по задержанию Халилова в его доме, где в ходе обыска были обнаружены доказательства в телефоне. В настоящее время Халилов отказывается от дачи показаний и не признаёт предъявленных обвинений. Ему грозит до семи до 12 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что за серьёзные коррупционные преступления осуждён бывший начальник отдела снабжения больницы в Кузбассе. Суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей.