Владельца крупнейшего рынка Воронежа задержали после попытки отмазать сына от армии

Владелец крупнейшего рынка Воронежа Юсиф Халилов задержан. Об этом сообщает Mash.

Кадры задержания крупнейшего рынка Воронежа Юсифа Халилова. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, силовики подозревают бизнесмена в даче взятки. По данным следствия, в марте этого года он дал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сына не забрали в армию. Часть суммы Халилов передал через посредника, оставшиеся 100 тысяч перевёл на карту.

1 июля группа спецназа провела операцию по задержанию Халилова в его доме, где в ходе обыска были обнаружены доказательства в телефоне. В настоящее время Халилов отказывается от дачи показаний и не признаёт предъявленных обвинений. Ему грозит до семи до 12 лет лишения свободы.