Путин по телефону выразил соболезнования премьеру Индии в связи с наводнением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендру Моди в связи с жертвами наводнения. Данную информацию передаёт пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего наводнения в Индии», — говорится в официальном заявлении.

Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся сегодня. В ходе беседы Путин проинформировал коллегу об итогах недавнего российско-американского саммита на Аляске. Моди поблагодарил за предоставленную информацию. Помимо этого стороны обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса и договорились продолжить консультации по этому вопросу, а также по другим актуальным международным проблемам.

Напомним, что внезапный ливень обрушился на район Киштвар Джамму и Кашмира, где собралось множество паломников. Отмечается, выпало более 100 мм дождя всего за один час, вызвав наводнения, оползни и разрушения. По меньшей мере 60 человек погибли, свыше 100 получили ранения и более 200 пропали без вести в результате стихийного бедствия. Власти направили все силы для проведения эвакуация тех, кто оказался в заблокированных в результате наводнения домах.