«Баба-яга» осталась в сказках: Ресурс украинских дронов сократился в десять раз

Срок службы тяжелых украинских дронов-«гексакоптеров» типа «Баба-яга» значительно уменьшился и теперь составляет в среднем 10–15 вылетов вместо прежних 100. Об этом сообщил аэроразведчик ВСУ Александр Карпюк (позывной Серж Марко).

По его словам, ранее отдельные дроны этого типа могли выполнять до сотни боевых вылетов, однако на покровском направлении 10–15 применений уже считаются хорошим результатом.

Карпюк отметил, что беспилотники ВСУ становятся целью «охоты» и часто уничтожаются еще на площадке либо в первые минуты после взлета. По его словам, речь идет о промежутке в 7–10 минут.

Военный добавил, что под удары попадают не только тяжелые «Бабы-яги», грузоподъемность которых достигает 20–50 кг, но и другие виды украинских БПЛА — FPV-дроны и Mavic.