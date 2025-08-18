«Баба-яга» осталась в сказках: Ресурс украинских дронов сократился в десять раз
Аэроразведчик ВСУ Карпюк: Срок жизни наших дронов сократился примерно в 10 раз
Дрон ВСУ «Баба Яга», уничтоженный военнослужащими подразделения ПВО группировки войск «Днепр». Обложка © Александр Полегенько/ТАСС
Срок службы тяжелых украинских дронов-«гексакоптеров» типа «Баба-яга» значительно уменьшился и теперь составляет в среднем 10–15 вылетов вместо прежних 100. Об этом сообщил аэроразведчик ВСУ Александр Карпюк (позывной Серж Марко).
По его словам, ранее отдельные дроны этого типа могли выполнять до сотни боевых вылетов, однако на покровском направлении 10–15 применений уже считаются хорошим результатом.
Карпюк отметил, что беспилотники ВСУ становятся целью «охоты» и часто уничтожаются еще на площадке либо в первые минуты после взлета. По его словам, речь идет о промежутке в 7–10 минут.
Военный добавил, что под удары попадают не только тяжелые «Бабы-яги», грузоподъемность которых достигает 20–50 кг, но и другие виды украинских БПЛА — FPV-дроны и Mavic.
ВСУ всё чаще сталкиваются с проблемами, связанными с использованием техники на линии фронта. Помимо ударов по беспилотникам, украинские военные регулярно жалуются на нехватку запчастей, перебои с ремонтом западной бронетехники и сложность в обслуживании поставленных вооружений. Отмечается, что интенсивные боевые действия приводят к ускоренному износу техники, а удары по складам и ремонтным базам осложняют её восстановление. Дополнительной проблемой стало активное использование российских средств радиоэлектронной борьбы, из-за которых многие дроны теряют управление или выводятся из строя ещё до выполнения задачи.