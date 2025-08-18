Белгородская команда одержала победу на Кубке мэра Москвы по гонкам дронов

Команда из Белгородской области одержала победу в Кубке мэра Москвы по гонкам дронов, прошедшем в инновационном центре «Сколково». В турнире приняли участие пилоты из 11 стран. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Кубок мэра Москвы по гонкам дронов. Видео © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Соревнования стали первым официальным международным событием в России по этому виду спорта. Участники соревновались в трёх дисциплинах: «Класс 330 – командный зачёт», «Технический симулятор – командный зачёт» и «Технический симулятор – личный зачёт». Российский коллектив был представлен пилотами из различных регионов страны, объединёнными в семь команд.

Кубок мэра Москвы по гонкам дронов. Фото © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Победу в дисциплине «Класс 330 — командный зачёт» одержали Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области. Второе место заняли Александр Холкин и Платон Черемных (Москва), третье — Григорий Миронов и Даниил Волок (Ленинградская область).

В рамках виртуальных соревнований по «Техническому симулятору» были определены сильнейшие участники. Командные победы в юниорской категории одержали дуэты Маргариты Николенко и Арины Пархомовой (Амурская область) среди девушек, и Мирона Черемных с Кириллом Журавлевым (Москва) среди юношей. Среди взрослых спортсменов в командном зачете отличились Маргарита Николенко и Арина Пархомова (женщины) и Артем Манапов с Александром Мальцевым (мужчины, Челябинская область).

В личном зачёте триумфаторами стали: Арина Пархомова (Амурская область), показавшая лучший результат как среди женщин, так и среди юниорок; Мирон Черемных (Москва) — среди юниоров; и Артем Манапов — среди мужчин.

Кубок мэра Москвы по гонкам дронов. Фото © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Соревнования прошли в ходе международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего», который объединил экспертов и разработчиков из более чем 30 стран. Мероприятие организовано по поручению президента России Владимира Путина.