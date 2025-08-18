Остались жена и дочки: В Волгоградской области простились с жестоко убитым судьей

В Камышине Волгоградской области простились с убитым федеральным судьёй Василием Ветлугиным. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы судов Волгоградской области Александра Тюменцева.

Церемония прошла в Никольском соборе города с соблюдением православных традиций. В соответствии с волей родных, судью похоронили на местном православном кладбище. В церемонии участвовали коллеги погибшего — представители Совета судей области и управления судебного департамента региона. Отмечается, что у мужчины осталась жена и двое маленьких дочерей-близнецов.