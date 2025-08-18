Бледное лицо и размазанные тени: Макияж «уставшей девушки» стал трендом в соцсетях у зумеров
В мире бьюти-индустрии появился неожиданный тренд — макияж, имитирующий усталый вид, который очень понравился современной молодёжи. Данную информацию передаёт CNN.
Макияж «уставшей девушки» стал трендом в соцсетях. Видео © TikTok/ Аlrisha
Новый стиль под названием Tired girl («уставшая девушка») включает бледную кожу, размазанные тёмные тени вокруг глаз, подчёркнутые скулы и светлые губы. Особенность тренда — акцент на естественности и принятии несовершенств вместо их маскировки. Эксперты отмечают, что движение отражает стремление молодого поколения к аутентичности в эпоху идеализированных образов в соцсетях.
Среди звёзд, поддержавших эстетику, — актриса Дженна Ортега, модель Лили-Роуз Депп и певица Gabbriette. В TikTok видео с хэштегами набирает миллионы просмотров. Особенно продвигают новую моду блогеры Эмма Чемберлейн, Даниэль Маркан и Лара Виолетте.
«Мы восхваляем реальность. Tired girl подчёркивает индивидуальность — это крутой тренд», — заявила бьюти-редактор Ким Браун
