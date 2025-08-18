Мессенджер MAX
18 августа, 15:54

Бледное лицо и размазанные тени: Макияж «уставшей девушки» стал трендом в соцсетях у зумеров

CNN: Макияж уставшей девушки завоевал популярность среди молодёжи

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В мире бьюти-индустрии появился неожиданный тренд — макияж, имитирующий усталый вид, который очень понравился современной молодёжи. Данную информацию передаёт CNN.

Макияж «уставшей девушки» стал трендом в соцсетях. Видео © TikTok/ Аlrisha

Новый стиль под названием Tired girl («уставшая девушка») включает бледную кожу, размазанные тёмные тени вокруг глаз, подчёркнутые скулы и светлые губы. Особенность тренда — акцент на естественности и принятии несовершенств вместо их маскировки. Эксперты отмечают, что движение отражает стремление молодого поколения к аутентичности в эпоху идеализированных образов в соцсетях.

Среди звёзд, поддержавших эстетику, — актриса Дженна Ортега, модель Лили-Роуз Депп и певица Gabbriette. В TikTok видео с хэштегами набирает миллионы просмотров. Особенно продвигают новую моду блогеры Эмма Чемберлейн, Даниэль Маркан и Лара Виолетте.

«Мы восхваляем реальность. Tired girl подчёркивает индивидуальность — это крутой тренд», — заявила бьюти-редактор Ким Браун

Ранее сообщалось, что почти половина россиянок связывают уверенность в себе с ухоженной внешностью и статусными вещами. Для 71% женщин основой уверенности становится правильно подобранная одежда. Хорошая физическая форма важна для 46% респонденток, ухоженное лицо — для 45%.

