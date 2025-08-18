Американский журналист Майк Криспи в прямом эфире шокировал зрителей смелым заявлением и назвал Владимира Зеленского «маньяком» и «Гитлером на метамфетаминах». Репортёр провёл параллели, утверждая, что оба являются убийцами и виновны в многочисленных смертях.

Также журалист призвал обратить внимание на поведение и жесты главы киевского режима. По мнению Криспи, экс-комик страдает от наркотического тика и не понимает, что происходит вокруг из-за воздействия веществ.

«Смотрите как он постоянно трёт нос, это наркоманский тик. Он вообще понимает, что происходит?», — подчеркнул телеведущий.

Также журналист отметил, что президент России Владимир Путин смотрит на бывшего комика так, словно считает Зеленского «марионеткой» и «наркоманом».

«А когда он говорит, что заключим мир, но только если Россия полностью капитулирует? Он что, не понимает своего состояния из-за наркотиков? Да бросьте! Он наркозависимый!», — подытожил Криспи.