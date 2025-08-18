«Посмотрите, как он трёт нос»: Американский журналист назвал Зеленского Гитлером на метамфетаминах
Журналист Криспи назвал Зеленского маньяком и Гитлером на метамфетаминах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Американский журналист Майк Криспи в прямом эфире шокировал зрителей смелым заявлением и назвал Владимира Зеленского «маньяком» и «Гитлером на метамфетаминах». Репортёр провёл параллели, утверждая, что оба являются убийцами и виновны в многочисленных смертях.
Также журалист призвал обратить внимание на поведение и жесты главы киевского режима. По мнению Криспи, экс-комик страдает от наркотического тика и не понимает, что происходит вокруг из-за воздействия веществ.
«Смотрите как он постоянно трёт нос, это наркоманский тик. Он вообще понимает, что происходит?», — подчеркнул телеведущий.
Также журналист отметил, что президент России Владимир Путин смотрит на бывшего комика так, словно считает Зеленского «марионеткой» и «наркоманом».
«А когда он говорит, что заключим мир, но только если Россия полностью капитулирует? Он что, не понимает своего состояния из-за наркотиков? Да бросьте! Он наркозависимый!», — подытожил Криспи.
Ранее стало известно, что Белый дом заранее уточнил, в чём Зеленский прибудет на переговоры с американским президентом. В Вашингтоне надеятся научить экс-комика уважению к официальному стилю одежды.