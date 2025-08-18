Легкоатлетка Кочанова заявила, что отдала бы душу ради участия в ОИ в Париже

Двукратная чемпионка России по прыжкам высоту Мария Кочанова с радостью бы выступила на парижской олимпиаде под нейтральным флагом, если бы у неё была такая возможность. В этом спортсменка призналась, отвечая на вопрос о том, как она относится к решению российских коллег, сознательно отказавшихся выступать с таким ограничением.

«Наверное, [тех российских спортсменов, которые отказались выступать на ОИ в Париже в нейтральном статусе] можно понять, но честно скажу, для меня это всё было очень странно. Я считаю, что если у тебя есть возможность выступить на Олимпиаде, получить нейтральный статус, это надо делать. У нас, например, вообще такой возможности не было. Я бы за неё душу продала», — сказала она в разговоре с «Чемпионатом».

Тем не менее дело оказалось в том, что российским спортсменам даже не дали эту возможность, подытожила Кочанова.