Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 15:51

Легкоатлетка Кочанова заявила, что отдала бы душу ради участия в ОИ в Париже

Мария Кочанова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Двукратная чемпионка России по прыжкам высоту Мария Кочанова с радостью бы выступила на парижской олимпиаде под нейтральным флагом, если бы у неё была такая возможность. В этом спортсменка призналась, отвечая на вопрос о том, как она относится к решению российских коллег, сознательно отказавшихся выступать с таким ограничением.

«Наверное, [тех российских спортсменов, которые отказались выступать на ОИ в Париже в нейтральном статусе] можно понять, но честно скажу, для меня это всё было очень странно. Я считаю, что если у тебя есть возможность выступить на Олимпиаде, получить нейтральный статус, это надо делать. У нас, например, вообще такой возможности не было. Я бы за неё душу продала», — сказала она в разговоре с «Чемпионатом».

Тем не менее дело оказалось в том, что российским спортсменам даже не дали эту возможность, подытожила Кочанова.

Возможно, список российских спортсменов, которые смогут поехать на Олимпиаду-2026, будет больше, чем на соревнованиях в Париже. По словам главы МОК Кирсти Ковентри, комитет планирует допустить отечественных атлетов до соревнований, хотя и с прежним ограничением — в нейтральном статусе.

Юрий Лысенко
