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Регион
26 июля, 13:37

Макрон показал видео, как рыдает из-за Олимпиады с голым «смурфиком» и трансвеститами

Макрон показал видео, как со слезами вспоминает прошедшую Олимпиаду в Париже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президента Франции Эмманюэль Макрон «заплакал» в ролике о ностальгии по парижской Олимпиаде. Видео с искусственно созданными слезами французского лидера опубликовали в его соцсетях. Ролик носит шутливый характер и приурочен к годовщине события.

Макрон расплакался на видео о ностальгии по Олимпиаде. Видео © X / emmanuelmacron

«Когда ты тоскуешь по (Олимпийским — ред.) играм в Париже», — говорится под постом.

Напомним, организаторы Олимпиады в Париже планировали удивить мир, однако итогом стали скандалы и обвинения в проведении одного из самых неоднозначных мероприятий в истории Игр. Критики обратили внимание на обилие провокационных элементов, включая обилие полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на «Тайную вечерю». Президент России Владимир Путин выразил недоумение общей атмосферой события, отметив его чрезмерную политизированность и отход от традиционных олимпийских ценностей.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Александра Мышляева
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