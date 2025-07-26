Макрон показал видео, как рыдает из-за Олимпиады с голым «смурфиком» и трансвеститами

Президента Франции Эмманюэль Макрон «заплакал» в ролике о ностальгии по парижской Олимпиаде. Видео с искусственно созданными слезами французского лидера опубликовали в его соцсетях. Ролик носит шутливый характер и приурочен к годовщине события.