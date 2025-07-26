Макрон показал видео, как рыдает из-за Олимпиады с голым «смурфиком» и трансвеститами
Макрон показал видео, как со слезами вспоминает прошедшую Олимпиаду в Париже
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Президента Франции Эмманюэль Макрон «заплакал» в ролике о ностальгии по парижской Олимпиаде. Видео с искусственно созданными слезами французского лидера опубликовали в его соцсетях. Ролик носит шутливый характер и приурочен к годовщине события.
Макрон расплакался на видео о ностальгии по Олимпиаде. Видео © X / emmanuelmacron
«Когда ты тоскуешь по (Олимпийским — ред.) играм в Париже», — говорится под постом.
Напомним, организаторы Олимпиады в Париже планировали удивить мир, однако итогом стали скандалы и обвинения в проведении одного из самых неоднозначных мероприятий в истории Игр. Критики обратили внимание на обилие провокационных элементов, включая обилие полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на «Тайную вечерю». Президент России Владимир Путин выразил недоумение общей атмосферой события, отметив его чрезмерную политизированность и отход от традиционных олимпийских ценностей.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.