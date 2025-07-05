Сену официально открыли для купания спустя год после скандального заплыва на Олимпиаде

Река Сена в Париже официально открыта для купания. Запрет на плавание в реке действовал с 1923 года из-за загрязнения и рисков, связанных с судоходством. Теперь, благодаря масштабному проекту стоимостью €1,4 млрд, Сена якобы преобразилась в безопасное и пригодное для купания место. В рамках проекта также планируется создание трёх новых пляжей: у собора Парижской Богоматери, у Эйфелевой башни и в восточной части города. Об этом сообщает телеканал France 24.