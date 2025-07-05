Сену официально открыли для купания спустя год после скандального заплыва на Олимпиаде
France 24: Сену в Париже открыли для купания после более 100 лет запрета
Реку Сена открыли для купания. Обложка © X/ ArielWeilT
Река Сена в Париже официально открыта для купания. Запрет на плавание в реке действовал с 1923 года из-за загрязнения и рисков, связанных с судоходством. Теперь, благодаря масштабному проекту стоимостью €1,4 млрд, Сена якобы преобразилась в безопасное и пригодное для купания место. В рамках проекта также планируется создание трёх новых пляжей: у собора Парижской Богоматери, у Эйфелевой башни и в восточной части города. Об этом сообщает телеканал France 24.
Реку Сена открыли для купания. Видео © X/ BFMTV
Мэр Парижа Анн Идальго встретилась с первыми пловцами на берегу реки и символически налила воду из Сены в бутылку, подчёркивая тем самым улучшение качества воды. Власти уверены, что вода соответствует европейским стандартам, однако некоторые парижане остаются скептически настроены. Они выражают опасения по поводу мутности реки и плавающего мусора, что может повлиять на безопасность купания.
Мусор в реке Сена. Фото © X/ VirginiePerez
Кроме того, свежи воспоминания о заплыве пловцов в реке Сена во время Олимпиады в Париже. Тогда, в 2024 году, вокруг кишащей мусором и кишечной палочкой Сены разгорелся настоящий скандал. Власти города потратили на очистку реки почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались спущены впустую. После заплывов на открытой воде спортсмены массово стали жаловаться на недомогание и тошноту, а некоторых рвало прямо на глазах у зрителей. Впрочем, мэрия французской столицы не видит связи между отравлениями и качеством воды.