Регион
18 августа, 16:09

Назван российский регион с самым дешёвым молоком

Постньюс: Самое дешёвое молоко можно купить за 72,1 рубля в Дагестане

Обложка © Life.ru

Молоко в России подорожало на 0,5% за месяц, и его средняя цена за 900 мл теперь составляет 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Ценозавр», с которыми ознакомился «Постньюс».

При этом наблюдается поразительный ценовой диапазон, и разница в стоимости между регионами и торговыми сетями достигает 250%. Самое дорогое молоко обнаружено в Хабаровском крае — его стоимость составляет 141,2 руб., а самое выгодное предложение можно найти в Дагестане — там молочную продукцию можно приобрести за 72,1 руб. за пачку.

Ранее россиянам сообщили, какие популярные категории товаров подорожают этой осенью. Молоко оказалось в их числе.

Ольга Сливченко
