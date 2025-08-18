Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
18 августа, 16:29

Настоящий счастливчик: Муха помогла гольфисту попасть в лунку и выиграть более $2 млн

В США муха помогла гольфисту Флитвуду закатить мяч в лунку и выиграть более $2 млн

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Неожиданный помощник появился у гольфиста Томми Флитвуда на турнире BMW Championship в Мэриленде. Как сообщают организаторы соревнований, решающую роль в успешном ударе сыграла муха.

Муха помогла гольфисту попасть в лунку. Видео © Х / AyeD

Мячик спортсмена остановился буквально в миллиметре от лунки, когда на него село насекомое. Невесомого касания оказалось достаточно — шар дрогнул и скатился в отверстие. Этот забавный эпизод помог Флитвуду занять четвёртое место на турнире.

В качестве награды гольфист получит 728 750 долларов (около 58,6 млн рублей) призовых и дополнительный бонус в 1,45 млн долларов (примерно 116,6 млн рублей). Уже в следующие выходные Флитвуд, занимающий пятую строчку в рейтинге FedEx Cup, примет участие в Tour Championship.

Ранее сообщалось, что неожиданная удача улыбнулась одному из жителей Свердловской области: он выиграл в лотерею сумму, превышающую 12 млн рублей. При этом новоиспечённый миллионер пока не объявился за призом.
Юлия Сафиулина
