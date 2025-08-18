Настоящий счастливчик: Муха помогла гольфисту попасть в лунку и выиграть более $2 млн
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Неожиданный помощник появился у гольфиста Томми Флитвуда на турнире BMW Championship в Мэриленде. Как сообщают организаторы соревнований, решающую роль в успешном ударе сыграла муха.
Муха помогла гольфисту попасть в лунку. Видео © Х / AyeD
Мячик спортсмена остановился буквально в миллиметре от лунки, когда на него село насекомое. Невесомого касания оказалось достаточно — шар дрогнул и скатился в отверстие. Этот забавный эпизод помог Флитвуду занять четвёртое место на турнире.
В качестве награды гольфист получит 728 750 долларов (около 58,6 млн рублей) призовых и дополнительный бонус в 1,45 млн долларов (примерно 116,6 млн рублей). Уже в следующие выходные Флитвуд, занимающий пятую строчку в рейтинге FedEx Cup, примет участие в Tour Championship.
