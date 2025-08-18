Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
18 августа, 16:35

Хинштейн пригрозил «вырвать руки» курским подрядчикам за кривые окна

Хинштейн: За плохой ремонт домов после атак ВСУ подрядчиков надо наказывать

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Неудовлетворительное качество ремонтных работ в жилых домах Льгова, пострадавших от обстрелов со стороны Украины, вызвало резкую реакцию у врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Он крайне эмоционально высказался о подрядчиках, допустивших ошибки при установке окон и не восстановивших крыши, заявив, что таким работникам он лично «вырвал бы руки».

Временно исполняющий обязанности председателя правительства Александр Чепик доложил о результатах дополнительной проверки, проведённой по указанию Хинштейна. Инспекция подтвердила факты протечек воды в отремонтированных квартирах, что потребовало выделения дополнительных средств для исправления ситуации.

Хинштейн подчеркнул, что подобные провалы в работе подрядчиков неприемлемы и должны повлечь за собой санкции, поскольку они подрывают доверие к государственным структурам и дискредитируют власть.

«Это не снимает ответственности с подрядчиков. По крышам говорить не готов, но я своими глазами видел, что окна были поставлены криво. Я желаю подрядчикам, чтобы они у себя дома так окна ставили. <...> Я бы таким подрядчикам руки вырывал», — возмутился врио губернатора.

Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали жилой дом в Курске. В результате удара ВСУ погибла местная жительница. В жилом доме начался пожар, огонь бушевал на четырёх верхних этажах здания.

Ольга Сливченко
