Хинштейн пригрозил «вырвать руки» курским подрядчикам за кривые окна
Хинштейн: За плохой ремонт домов после атак ВСУ подрядчиков надо наказывать
Неудовлетворительное качество ремонтных работ в жилых домах Льгова, пострадавших от обстрелов со стороны Украины, вызвало резкую реакцию у врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Он крайне эмоционально высказался о подрядчиках, допустивших ошибки при установке окон и не восстановивших крыши, заявив, что таким работникам он лично «вырвал бы руки».
Временно исполняющий обязанности председателя правительства Александр Чепик доложил о результатах дополнительной проверки, проведённой по указанию Хинштейна. Инспекция подтвердила факты протечек воды в отремонтированных квартирах, что потребовало выделения дополнительных средств для исправления ситуации.
Хинштейн подчеркнул, что подобные провалы в работе подрядчиков неприемлемы и должны повлечь за собой санкции, поскольку они подрывают доверие к государственным структурам и дискредитируют власть.
«Это не снимает ответственности с подрядчиков. По крышам говорить не готов, но я своими глазами видел, что окна были поставлены криво. Я желаю подрядчикам, чтобы они у себя дома так окна ставили. <...> Я бы таким подрядчикам руки вырывал», — возмутился врио губернатора.
