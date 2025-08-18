Мессенджер MAX
18 августа, 16:38

УПЦ ожидает, что в США обратят внимание на аргументы Путина в защиту церкви

Епископ Гедеон надеется на защиту УПЦ после встречи Путина и Трампа

Обложка © Telegram/ Українська Православна Церква

Глава Белого дома Дональд Трамп должен обратить внимание на аргументы президента России Владимира Путина, высказанные в защиту УПЦ и русского языка в ходе саммита на Аляске. Бывший настоятель Десятинного монастыря епископ Гедеон (Харон) надеется, что просьбы российского лидера будут услышаны.

«Это правдивая информация, что наш президент Владимир Владимирович Путин обратился к президенту Дональду Трампу, чтобы были предприняты шаги для предотвращения гонения на Украинскую православную церковь, мотивируя это конкретными свидетельствами нарушений прав человека», — сказал епископ.

Архиерей подчеркнул, что преследованиям подвергается самая большая религиозная организация Украины, прихожанами которой являются 80% граждан страны. По его мнению, Трамп и его окружение, руководствуясь моральными принципами, должны обратить внимание на ситуацию с УПЦ.

«Пастырь — не наёмник»: В УПЦ напомнили украинским людоловам о Божьем законе и гневе всевышнего

Ранее представители украинского православия отказались передать Киеву доказательства разрыва с РПЦ. УПЦ решительно отвергла предписание, которое, по их мнению, было направлено на создание искусственных поводов для обвинения в аффилированности. Церковь расценила это как недопустимое вмешательство в её внутреннюю жизнь.

Полина Никифорова
