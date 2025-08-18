«Очереди нет»: Дилеры пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

Спустя всего две недели после анонса продаж флагманский семиместный кроссовер «Москвич 8» так и не начал пользоваться спросом среди покупателей — россияне не проявили интерес к новой модели. По данным Autonews, ссылающегося на менеджера дилерского центра «Рольф» в Химках, с момента объявления о скором поступлении первой партии была продана лишь одна машина.

Несмотря на наличие всех ключевых комплектаций, включая «Бизнес» и «Премиум», покупатели не выстраиваются в очередь.

«Все комплектации есть, а очереди нет», — поделился представитель «Рольфа».

Единственная сделка состоялась в середине августа, после чего новых продаж не было. За полмесяца никто так и не захотел стать счастливым обладателем новенького кроссовера.

Запуск «Москвича 8» неоднократно откладывался. Изначально планировалось начать производство в октябре 2024 года и поставить первые партии к концу прошлого года. В феврале 2025 года говорилось о старте продаж в конце зимы, но и эти сроки были перенесены.