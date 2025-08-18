Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 16:55

«Очереди нет»: Дилеры пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

Autonews: За две недели дилеры продали только один Москвич-8

Модель «Москвич 8». Обложка © Официальный сайт автомобильногобренда «Москвич»

Модель «Москвич 8». Обложка © Официальный сайт автомобильногобренда «Москвич»

Спустя всего две недели после анонса продаж флагманский семиместный кроссовер «Москвич 8» так и не начал пользоваться спросом среди покупателей — россияне не проявили интерес к новой модели. По данным Autonews, ссылающегося на менеджера дилерского центра «Рольф» в Химках, с момента объявления о скором поступлении первой партии была продана лишь одна машина.

Несмотря на наличие всех ключевых комплектаций, включая «Бизнес» и «Премиум», покупатели не выстраиваются в очередь.

«Все комплектации есть, а очереди нет», — поделился представитель «Рольфа».

Единственная сделка состоялась в середине августа, после чего новых продаж не было. За полмесяца никто так и не захотел стать счастливым обладателем новенького кроссовера.

Запуск «Москвича 8» неоднократно откладывался. Изначально планировалось начать производство в октябре 2024 года и поставить первые партии к концу прошлого года. В феврале 2025 года говорилось о старте продаж в конце зимы, но и эти сроки были перенесены.

Назван автомобиль, который сильнее всего подешевел на российском рынке
Назван автомобиль, который сильнее всего подешевел на российском рынке

Ранее сообщалось, что электромагнитное излучение от силовых элементов гибридных автомобилей иногда может выходить за рамки установленных санитарных норм. Пиковые значения наблюдаются в моменты форсированной зарядки или внезапного ускорения, когда бортовые системы функционируют на пределе своих мощностей.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar