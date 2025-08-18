Мишустин снял с должности замглавы Росавиации Добрякова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Добрякова от должности заместителя руководителя Росавиации. Официальный документ опубликован на сайте правовых актов.

«Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — указано в документе.

Добряков вступил в должность замглавы Росавиации в марте 2023 года. Он занимался вопросами сертификации авиационной техники и лётной годности.