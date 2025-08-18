Страна НАТО резко нарастила закупки российского подсолнечного масла
Агроэкспорт: Поставки подсолнечного масла в Турцию выросли на 63% за 7 месяцев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY
Турция укрепила свои позиции в роли ключевого импортёра российского подсолнечного масла, поскольку экспорт продукции из России вырос на 63%. Такие данные приводит Telegram-канал «Агроэкспорта».
За первые семь месяцев этого года Турция импортировала свыше 560 тысяч тонн подсолнечного масла, что обошлось ей почти в 640 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы поставок выросли на 17%, а их стоимость увеличилась на 63%.
«Согласно оценкам экспертов, за январь-июль 2025 года Россия экспортировала в Турцию более 560 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму около $640 млн», — говорится в сообщении Федерального центра развития экспорта.
В списке крупнейших потребителей российского подсолнечного масла Турция занимает второе место, следуя за Ираном и опережая Индию.
Ранее стало известно, что в прошлом месяце в российских магазинах наблюдалось ощутимое падение цен на ряд товаров первой необходимости. В частности, по 16 из 25 основных товарных категорий средний показатель снижения составил 3,7%.