Растительные жиры против молочных: Чем отличаются маргарин и сливочное масло
Эксперт Вольнова: Маргарин дешевле масла из-за низкой себестоимости ингредиентов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stockcreations
Сливочное масло — это продукт, созданный преимущественно из молочного жира, который получают через сепарирование или сбивание сливок. В отличие от него, маргарин представляет собой эмульгированный жировой продукт, основой которого служат растительные масла — подсолнечное, пальмовое, рапсовое и другие. Об этом «Газете.ru» рассказала кандидат технических наук, и.о. заведующей кафедрой «Биотехнология и биоорганический синтез» Екатерина Вольнова.
Стоимость растительных масел обычно значительно ниже молочного жира, что влияет на цену конечного продукта. Для того чтобы придать жидким растительным маслам твёрдую форму, применяется процесс гидрогенизации — частичной или полной.
Наличие гидрогенизированных жиров с транс-изомерами повышает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Часто пальмовое масло заменяет гидрогенизированные жиры в маргарине, однако его влияние на здоровье остаётся предметом дискуссий — избыток может привести к повышению холестерина, отметила эксперт.
«Маргарин дешевле из-за низкой себестоимости и обработки масел, но его потребление стоит минимизировать. Внимательно читайте состав: если в списке ингредиентов есть «гидрогенизированные/частично гидрогенизированные масла» — лучше отказаться от употребления такой продукции», — заключила Вольнова.
